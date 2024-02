Shopify Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Shopify-Aktie: Analyse und Bewertung

Die Shopify-Aktie hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 86,75 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") eine überdurchschnittliche Leistung darstellt. Auch im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -7,73 Prozent erzielt hat, liegt die Shopify-Aktie mit 94,48 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung erhielt Shopify insgesamt 4 Bewertungen, wovon 3 als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurden. Auch auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Gut", basierend auf den vorliegenden Studien des vergangenen Monats. Allerdings ergibt sich aus dem Durchschnitt der Kursprognose eine Abwärtsbewegung von -13,29 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Shopify somit eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Analyse weicher Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Shopify nur wenig Aktivität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen erfährt eine positive Änderung, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut"-Wert führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Shopify-Aktie liegt bei 54,41, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 51,05, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der Shopify-Aktie als "Neutral" basierend auf den verschiedenen Analysemethoden und Bewertungen.