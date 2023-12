Shopify Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie von Shopify als neutral eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Shopify-Aktie beträgt 41,13, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert für diesen Zeitraum bei 37,65 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie von Shopify im vergangenen Jahr eine Rendite von 109,05 Prozent erzielt, was 101,87 Prozent über dem Durchschnitt (7,19 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 7,16 Prozent, wobei Shopify aktuell 101,89 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Hingegen weist Shopify derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,89 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie von Shopify von Analysten insgesamt mit 2 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Die durchschnittliche Empfehlung für Shopify aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut" (1 "Gut", 0 "Neutral", 0 "Schlecht). Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 89 CAD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -14,94 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Zusammenfassend ergibt sich somit aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Shopify die Einschätzung "Neutral".