Shopify Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shopify liegt derzeit bei 218, was bedeutet, dass die Börse 218,62 Euro für jeden Euro Gewinn von Shopify zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Überbewertung von 484 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung auf Basis des KGV.

Die Dividendenrendite von Shopify beträgt derzeit 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 22 Prozent. Dies führt zu einer weiteren negativen Bewertung für die Aktien von Shopify in dieser Kategorie.

Das Stimmungsbild bei Shopify hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Das Fehlen von auffälligen Veränderungen in den sozialen Medien führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf das Sentiment. Jedoch wurde eine abnehmende Diskussion über das Unternehmen festgestellt, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Shopify liegt bei 57,57, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Insgesamt erhält Shopify in den verschiedenen Kategorien überwiegend neutrale oder negative Bewertungen.