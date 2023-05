- Shopify-Aktie: Gewaltiger Schritt - doch die Börse jubelt!

Shopify hat im ersten Quartal 2023 erstmals seit 2021 wieder einen Nettogewinn erwirtschaftet und verzeichnete gleichzeitig ein Umsatzwachstum von 1,2 auf 1,5 Milliarden US-Dollar. Die Shopify-Aktie stieg daher um fast 24 Prozent an. Um die Profitabilität weiter zu erhöhen plant Shopify jedoch den Verkauf der Logistiksparte und den Abbau von rund 20 Prozent der Mitarbeiterstellen – etwa 2000 Angestellte könnten davon betroffen sein. Obwohl für die Belegschaft dies eine schlechte Nachricht ist, wurde diese Maßnahme positiv an der Börse aufgenommen, da sie neues Potential in Sachen Profitabilität freisetzen könnte. Als E-Commerce-Helfer bietet Shopify Online-Händlern einen Cloud-basierten Baukasten zur individuellen Einrichtung ihrer Shop-Umgebung.

Shopify Aktien Kursentwicklung