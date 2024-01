Shopify Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Der Aktienkurs von Shopify hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 109,05 Prozent liegt Shopify mehr als 99 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 10,39 Prozent verzeichnet, liegt Shopify mit 98,67 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten eine positive Einschätzung für Shopify abgegeben, was zu einem Gesamtrating von "Gut" führt. Die durchschnittliche Empfehlung für Shopify aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut". Interessanterweise liegt das Kursziel der Analysten für Shopify im Durchschnitt bei 89 CAD, was bedeutet, dass der Aktienkurs voraussichtlich um -9,29 Prozent fallen wird. Daher wird dies als "Schlecht" bewertet und führt insgesamt zur Einstufung "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Faktoren ist das KGV von Shopify derzeit mit 218,62 deutlich höher als der Branchendurchschnitt von 37, was bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist. Daher erhält Shopify in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Auch die Stimmung der Anleger bezüglich Shopify ist überwiegend negativ, wie Analysen von sozialen Plattformen ergaben. Die Nutzer haben in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen, und auch die Betrachtung von Handelssignalen ergab eine "Schlecht" Bewertung. Somit wird Shopify hinsichtlich der Anlegerstimmung als "Schlecht" eingestuft.