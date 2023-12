Shopify Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Eine Analyse der sozialen Plattformen hat ergeben, dass die Kommentare zu Shopify überwiegend negativ waren und in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Aus dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Die Analyse von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Schlecht" Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Shopify bei 104,63 CAD liegt, was +30,92 Prozent über dem GD200 (79,92 CAD) liegt, und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 89,79 CAD, was einen Abstand von +16,53 Prozent und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal bedeutet. Insgesamt wird der Kurs der Shopify-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende weist Shopify eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,89%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) bescheinigt der Shopify-Aktie einen neutralen Titel. Der RSI7 liegt bei 41,13, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 37,65 liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.