Shopify Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

In den letzten zwölf Monaten erhielt Shopify insgesamt 4 Bewertungen von Analysten. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Gut", bestehend aus 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Kurzfristig betrachtet gilt die Aktie als "Gut", basierend auf den Studien des letzten Monats, in dem 1 Analyst die Aktie als "Gut" beurteilte, 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Die durchschnittliche Kursprognose von 89,25 CAD für das Wertpapier deutet auf ein Abwärtspotential von -13,29 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Shopify in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shopify liegt bei 294, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 49,19 für "IT-Dienstleistungen" deutlich höher ist. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält deshalb eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Shopify derzeit einen Wert von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 21,92%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Beim Vergleich der Aktienkurse im Branchenvergleich zeigt sich, dass Shopify in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 86,75 Prozent erzielt hat, was mehr als 91 Prozent über dem Durchschnitt der Branche liegt. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche verzeichnete dagegen eine mittlere Rendite von -7,73 Prozent. Auch hier schneidet Shopify mit einer Rendite von 94,48 Prozent deutlich besser ab, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.