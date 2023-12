Shopify Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Aktie von Shopify wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 2 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Im letzten Monat gab es 1 positive und 0 neutrale Bewertungen, was zu einer kurzfristigen Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 89 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von -12,63 Prozent bedeutet und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung der Aktie von Shopify basierend auf den Bewertungen der Analysten.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz deuten darauf hin, dass die Aktie von Shopify als "Schlecht" bewertet wird, da wenig Aktivität und eine negative Veränderung in der Stimmung festgestellt wurden.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Aktie derzeit +15,04 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie ebenfalls mit +28,22 Prozent über dem GD200 und wird daher auch langfristig als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger basierend auf ihren Kommentaren in den sozialen Medien war überwiegend positiv, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen überwiegend negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab eine "Schlecht" Bewertung, was zu dem Fazit führt, dass die Stimmung rund um die Aktie von Shopify als "Neutral" eingestuft werden muss.