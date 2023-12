Shopify Aktie: Eine neue Chance!

Die Analyse der Aktie von Shopify durch Analysten zeigt, dass diese auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingestuft wird. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 2 die Aktie als "Gut", 1 als "Neutral" und keiner als "Schlecht". Im letzten Monat gab es eine "Gut"-Empfehlung und keine "Neutral"- oder "Schlecht"-Empfehlungen. Daher wird die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut" betrachtet. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 89 CAD, was einer Erwartung von -13,84 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 103,3 CAD liegt. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass die Dividendenrendite von Shopify derzeit bei 0 Prozent liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 17,91 Prozent für die "IT-Dienstleistungen"-Branche liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche hat Shopify in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +112,99 Prozent erzielt, während der Durchschnitt der Branche um -3,94 Prozent gefallen ist. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Performance von Shopify mit 110,27 Prozent über dem Durchschnitt. Basierend auf diesen Ergebnissen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Shopify neutral diskutiert, während in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen im Vordergrund standen. Dennoch haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale auftraten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.