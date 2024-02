Shopify Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Shopify hat sich in den vergangenen zwei Wochen insgesamt positiv entwickelt. Dies ergab die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Auch die überwiegend positiven Themen rund um den Wert in den letzten Tagen spiegeln eine gute Anleger-Stimmung wider. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen ist. Darüber hinaus wurden 4 positive Signale und keine negativen Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Shopify insgesamt 4 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut", wobei 3 Bewertungen positiv und 1 neutral waren. Die meisten der jüngsten Analysen führen zu einem Gesamturteil von "Gut". Allerdings ergibt sich aus dem Durchschnitt der Kursprognose ein Abwärtspotenzial von -16,04 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Somit erhält Shopify für diesen Abschnitt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividende weist Shopify eine Rendite von 0 Prozent auf, was 21,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie als ein unrentables Investment anzusehen ist und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Shopify eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und daher eine "Schlecht"-Einstufung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung ist kaum vorhanden, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher für Shopify in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".