Shopify Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Gemäß den Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, erhält die Shopify insgesamt eine Bewertung von "Gut", da 3 Kaufempfehlungen, 1 Halten-Empfehlung und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Im vergangenen Monat gab es eine Kaufempfehlung und keine Halten- oder Verkaufsempfehlungen, was die kurzfristige institutionelle Sicht auf die Aktie als positiv bewertet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Shopify liegt bei 89,25 CAD, was einem erwarteten Rückgang des Aktienkurses um 21,04 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Insgesamt führt die Untersuchung der Analysten zu einer neutralen Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Diskussionsaktivität über die Shopify und daher wird diesem Signal eine positive Bewertung zugeordnet. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einem insgesamt negativen langfristigen Stimmungsbild führt.

Die Dividendenrendite von Shopify beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 21,92 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Shopify-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis positive Bewertungen erhält. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt deutlich über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt weist darauf hin, dass die Aktie positiv bewertet werden sollte. Insgesamt wird die Shopify also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.