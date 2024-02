Shopify Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich des Unternehmens Shopify war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab sieben positive Tage, vier negative Tage und an drei Tagen war keine eindeutige Tendenz erkennbar. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Shopify daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung wies. Die Häufung der Kaufsignale führte zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Shopify von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die langfristige Einschätzung der Analysten wird die Aktie von Shopify als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten waren 2 positiv, 1 neutral und keiner negativ. Derzeit liegen keine neuen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 89 CAD, was einer prognostizierten Abnahme von -17,31 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher eine neutrale Bewertung vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Shopify bei 85,06 CAD verläuft, was als positiv bewertet wird. Der Aktienkurs selbst lag bei 107,63 CAD und hat damit einen Abstand von +26,53 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage entspricht dies einer Differenz von +4,63 Prozent, was als "Neutral"-Signal interpretiert wird. Insgesamt ergibt die technische Analyse daher eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 218, was bedeutet, dass die Börse 218,62 Euro für jeden Euro Gewinn von Shopify zahlt. Dies ist 474 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt von 38. Daher wird der Titel als überbewertet eingestuft und erhält die Bewertung "Schlecht" auf Grundlage des KGV.