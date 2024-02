Shopify Aktie: Augen auf!

Die aktuelle Dividendenrendite von Shopify liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen einen geringeren Ertrag von 21,92 Prozentpunkten bedeutet. Infolgedessen wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Shopify in den letzten Monaten zugenommen hat, was positiv zu bewerten ist. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung erfahren, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für Shopify führt.

Im Vergleich zur Branche "IT-Dienstleistungen" hat Shopify in den letzten 12 Monaten eine Performance von 109,05 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -5,89 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +114,94 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt erhielt die Aktie von Shopify in den letzten zwölf Monaten 3 Analystenbewertungen, von denen 2 "Gut", 1 "Neutral" und keine "Schlecht" waren. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 89 CAD, was einem potenziellen Abwärtspotenzial von -27,11 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Analyse erhält Shopify ein "Neutral"-Rating.