Shopify-Aktie +6%: So geht es weiter

Am Dienstag erlebte der E-Commerce-Software-Spezialist Shopify (WKN: A14TJP) eine kräftige Aufwärtsbewegung und stieg um +6% auf 63,66 US$. Damit liegt man Year-to-Date nun 78% im Plus. Doch kann die Rallye, getrieben von den neuen Nachrichten, noch weitergehen?