Shopify-Aktie +10%: DAS kam überraschend!

Ausgerechnet mit dem großen Konkurrent Amazon hat der E-Commerce-Software-Spezialist Shopify (WKN: A14TJP) nun doch eine Partnerschaft verkündet und damit an der Börse am Donnerstag eine massive Aufwärtsbewegung von +10% auf 66 US$ hinlegen können. Das müssen Anleger jetzt alles wissen.