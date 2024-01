Shoper Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Das Anleger-Sentiment für die Shoper-Aktie wurde kürzlich in den sozialen Medien diskutiert, aber es gab keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge. Daher wird die Bewertung insgesamt als "Neutral" eingestuft. In Bezug auf das Stimmungsbild gab es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionen und die Anzahl der Beiträge zeigten keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Shoper-Aktie eine Empfehlung von "Gut" auf Basis des RSI7 und eine "Neutral"-Einstufung auf Basis des RSI25. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shoper-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 32 PLN liegt, während der letzte Schlusskurs bei 33 PLN liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating versehen, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Shoper-Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments, des Relative Strength-Index und der technischen Analyse.