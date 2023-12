Shoper Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

In den letzten vier Wochen gab es bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz keine signifikanten Veränderungen bei der Aktie von Shoper, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft aktuell bei 31,81 PLN, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, obwohl in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Basierend auf dem Relative Strength-Index erhält die Shoper-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung, mit einem RSI7-Wert von 55,17 und einem RSI25-Wert von 45,83. Zusammenfassend ergibt sich also ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

