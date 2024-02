Shoper Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die aktuelle Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt ein überwiegend positives Bild von Shoper. In den letzten Tagen wurde hauptsächlich über positive Themen diskutiert, und es gab keine Anzeichen für eine negative Diskussion. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden jedoch als neutral bewertet. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Shoper daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass Shoper derzeit als überkauft angesehen wird, mit einem Wert von 89,19 für den 7-Tage RSI. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Auch der RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, weist mit einem Wert von 75 darauf hin, dass die Aktie als überkauft angesehen wird, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Die gleitenden Durchschnittswerte des Schlusskurses der Shoper-Aktie zeigen einen deutlichen Unterschied zum aktuellen Schlusskurs von 27,5 PLN. Sowohl der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (32,27 PLN) als auch der der letzten 50 Handelstage (31,39 PLN) führen zu einer Bewertung als "Schlecht" auf Basis der charttechnischen Entwicklung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Das Stimmungsbild wird daher als "Neutral" bewertet, ebenso wie die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge. Insgesamt erhält Shoper daher für diese Stufe eine "Neutral"-Bewertung.