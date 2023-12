Shoper Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Shoper-Aktie wird charttechnisch betrachtet und erhält eine "Neutral"-Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 31,77 PLN, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 30,5 PLN lag, was einem Unterschied von -4 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 31,88 PLN nahe dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -4,33 Prozent entspricht. Daher wird die Shoper-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Der Relative Strength Index (RSI) für die Shoper-Aktie zeigt mit einem Wert von 61,54 an, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 50 deutet darauf hin, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Neutral". Die Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Shoper durchschnittlich sind, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Anleger-Stimmung bei Shoper in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was der Aktie die Einschätzung "Gut" einbringt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung zur Anleger-Stimmung.

Shoper kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Shoper jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Shoper-Analyse.

Shoper: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...