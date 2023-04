Shop Apotheke legt zum Jahresstart kräftig zu

Weitere Suchergebnisse zu "Shop Apotheke Europe":

SEVENUM (dpa-AFX) - Der Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke hat den Umsatz im ersten Quartal kräftig gesteigert und die Erwartungen damit übertroffen. Der Umsatz sei im Zeitraum Januar bis März im Vergleich zum Vorjahr um fast 22 Prozent auf 371 Millionen Euro gestiegen, teilte das niederländische Unternehmen am Mittwoch auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Die von Bloomberg erfassten Analysten hatten mit knapp 352 Millionen gerechnet. Die Anzahl der aktiven Kunden stieg den Angaben zufolge auf 9,7 Millionen, im ersten Quartal kamen somit 0,4 Millionen Kunden hinzu.

Shop Apotheke will den vollständigen Zwischenbericht für das erste Quartal