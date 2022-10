Shop Apotheke Europe: Wachstumsaktie mit Verdreifachungspotenzial?

Bietet die Shop Apotheke Europe Aktie nach dem starken Kurssturz eine Kaufchance? Die Aktie der Shop Apotheke Europe gehörte in den Jahren 2020/2021 zu den Top-Performern des europäischen Aktienmarktes.

Hier erhöhte sich der Aktienkurs von etwas über 40 Euro auf fast 240 Euro in der Spitze zu Beginn des Jahres 2021. Dann folgte der mehr oder weniger drastische Absturz der Aktie auf ein Niveau von zuletzt 43 Euro (Stand: 6.10.22). Damit befindet sich die Aktie wieder auf dem Niveau von vor der Corona-Pandemie. Bieten sich jetzt neue Einstiegschancen an?

Das Geschäftsmodell ist weiter zukunftsorientiert

Die Holländer profitieren dabei von ihrem zukunftsträchtigen Geschäftsmodell, dem Onlinehandel von Medikamenten. Da der Handel noch größtenteils über die klassische Apotheke um die Ecke abläuft, ist viel Potenzial vorhanden.

Als Nischenplayer dürfte die Shop Apotheke Europe dem Handelsgiganten Amazon einen Schritt voraus sein. Wobei ein Markteintritt des Generalisten für einen erheblichen Konkurrenzdruck sorgen könnte.

Aber zurück zur Shop Apotheke Europe: Die vorläufigen Zahlen des dritten Quartals zeigten mit einem Umsatzanstieg von 20 % ein starkes Wachstum. Und auch die aktive Kundenbasis wuchs um 200.000 neue Nutzer. Insgesamt beläuft sich die Gesamtzahl auf 8,9 Millionen, wobei allein rund eine Million aktive Kunden im laufenden Jahr hinzugekommen sind.

Früher profitabel als erwartet

Auf bereinigter EBITDA-Basis wird nun mit einem positiven Ergebnis gerechnet, was von vielen Marktteilnehmer als Überraschung aufgenommen wurde. Die Aktie reagierte dennoch nicht auf die Nachricht.

Mit Blick in die Zukunft könnte weitere Dynamik auf die Aktie zukommen, denn das E-Rezept wird aktuell ausgerollt und sollte Anfang 2023 flächendeckend verfügbar sein – ein Wachstumsmarkt für die in Sevenum ansässige Online-Apotheke.

Stark bei nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten

Noch generiert Shop Apotheke Europe den meisten Umsatz mit nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten. Dieses war mit einem Umsatzwachstum von 22 % auch der Wachstumstreiber im dritten Quartal 2022.

Das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten blieb mit einem Umsatzwachstum von 4 % im Vergleich zum Vorjahr schwach. Das E-Rezept besitzt zumindest Potenzial, dies zu ändern.

Weiteres Wachstum können auch weitere Bereiche wie zum Beispiel der Quick-Commerce bringen. Hier wurde im April 2022 eine strategische Akquisition verkündet.

Die Bewertung und Prognose von Shop Apotheke Europe

Die Prognose für das Gesamtjahr 2022 sieht ein Umsatzwachstum zwischen 15 und 25 % für das nicht verschreibungspflichtige Geschäft vor. Mit einem Umsatzmultiplikator von 0,7 zahlt man für den Online-Händler einen nicht übermäßig hohen Preis für das abgelieferte Wachstum. Gemessen am KGV hingegen schon, denn dieses lässt sich – aufgrund der Verluste – nur im negativen Bereich ermitteln.

Mit der Shop Apotheke Europe Aktie handelt man somit viel Ertragspotenzial der Zukunft. Wenn dieses am Ende wirklich realisiert wird, dann sollte sich die Bewertung problemlos rechtfertigen lassen.

Sollte auf dem Wachstumspfad jedoch einiges an Gegenwind aufkommen – beispielsweise durch Amazon oder andere Händler mit Großstrukturen – so könnte sich das Erreichen der Gewinnschwelle auf nicht bereinigter Ebene weiter nach hinten verschieben. Gerade in Zeiten rasant steigender Zinsen wären das natürlich keine guten Nachrichten.

Aber so weit wollen wir hier nicht gehen. Gemessen an den Kurszielen einiger Analysehäuser (111,13 Euro im Durchschnitt) besitzt die Aktie ein deutliches Aufholpotenzial.

Die Aktie bleibt damit vorerst eine Aktie mit erhöhtem Chancen-Risiko-Profil.

Der Artikel Shop Apotheke Europe: Wachstumsaktie mit Verdreifachungspotenzial? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Frank Seehawer besitzt keine Aktien der Shop Apotheke Europe. John Mackey, CEO von Amazon-Tochter Whole Foods Market, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon und empfiehlt Shop Apotheke Europe.

Motley Fool Deutschland 2022