Shop Apotheke Europe: Joint Venture und Fusion in Aussicht - Aktie auf Erfolgskurs!

Shop Apotheke Europe ist ein führender Online-Versandhändler für Apothekenprodukte in Europa. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden und ist in mehreren europäischen Ländern tätig, darunter Deutschland, Österreich, Frankreich und Belgien. Die Aktie von Shop Apotheke Europe hat am 12.05.2023 ein neues 6-Monats-Hoch erreicht und den Kurs vom 27.04.2023 eingestellt, indem sie auf 93,24 EUR anstieg. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell ca. +52%. Die Aktie befindet sich seit dem 13.02.2023 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum um mehr als +44% an Wert gewonnen.

Shop Apotheke Europe hat die behördliche Genehmigung für das geplante Joint Venture (JV) mit Galenica erhalten, dem führenden Gesundheitsdienstleister in der Schweiz. Das JV wird das Schweizer Geschäft von Shop Apotheke...