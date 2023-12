Shop Apotheke Europe-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Aktienkurs der Redcare Pharmacy im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt bei einer Rendite von -4,29 Prozent, was mehr als 0 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. In der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -4,41 Prozent. Auch hier übertrifft Redcare Pharmacy mit 0,12 Prozent die durchschnittliche Rendite. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt waren. An 12 Tagen wurde hauptsächlich über positive Themen diskutiert, ohne negative Diskussionen. An zwei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Redcare Pharmacy daher eine "Gut"-Einschätzung.

In den vergangenen vier Wochen konnte eine Verbesserung des Stimmungsbildes bei Redcare Pharmacy verzeichnet werden. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, weshalb Redcare Pharmacy auch auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Aus der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 101,85 EUR für den Schlusskurs der Redcare Pharmacy-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 133,75 EUR (+31,32 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Werte, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.