Shop Apotheke Europe Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Aktie von Redcare Pharmacy weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 3,09 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt des Internet- und Katalogeinzelhandels liegt. Aufgrund dieser niedrigeren Dividenden fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Der Relative Strength-Index (RSI) klassifiziert die Redcare Pharmacy-Aktie als Neutral-Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert von 57,59 und der RSI25-Wert von 42,06 führen zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In den letzten zwei Wochen wurde Redcare Pharmacy von überwiegend privaten Anlegern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies spiegelt sich in einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung wider, die durch die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in den sozialen Medien ermittelt wurde. Die Mehrheit der diskutierten Themen rund um den Wert waren neutral, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Signale. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 102,77 EUR, während der Aktienkurs bei 130,05 EUR liegt, was einer Abweichung von +26,54 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 120,35 EUR, was einer Abweichung von +8,06 Prozent entspricht und die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert klassifiziert.

Insgesamt ergibt sich eine positive Gesamteinstufung für die Redcare Pharmacy-Aktie basierend auf den Faktoren Dividendenrendite, Relative Strength-Index, Anleger-Stimmung und technische Analyse.