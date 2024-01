Shop Apotheke Europe Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Wir betrachten den RSI sowohl auf einer 7- als auch auf einer 25-Tage-Basis für Redcare Pharmacy. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 57,8 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 41,79, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "neutral" in diesem Aspekt unserer Analyse führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat Redcare Pharmacy im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,29 Prozent erzielt, was 1,83 Prozent unter dem Durchschnitt (-2,46 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt -2,27 Prozent, wobei Redcare Pharmacy aktuell 2,01 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie auf dieser Ebene insgesamt als "neutral" bewertet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Redcare Pharmacy. Unsere Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führte zu dem Schluss, dass die Anlegerstimmung auf dieser Ebene als "gut" eingestuft werden kann. Zudem ergab die Auswertung berechenbare Signale von 5 positiven und 0 negativen Signalen, wodurch auch eine "gute" Empfehlung ausgesprochen wird.

In Bezug auf die Dividende weist Redcare Pharmacy derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,06 %. Diese Differenz von 3,06 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung der ausgeschütteten Dividende als "schlecht".