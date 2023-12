Shop Apotheke Europe Aktie: Das ist einfach klasse!

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Der Relative Strength Index (RSI) der Redcare Pharmacy liegt bei 57,59, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren, wobei die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 42, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die Redcare Pharmacy in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Redcare Pharmacy mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,09 Prozent. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt Redcare Pharmacy mit einer Rendite von -4,29 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite von Redcare Pharmacy um 0,04 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Redcare Pharmacy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 102,77 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 130,05 EUR liegt, was einer Abweichung von +26,54 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 120,35 EUR über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Redcare Pharmacy-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.