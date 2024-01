Shop Apotheke Europe Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Aktienkurs von Redcare Pharmacy hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,29 Prozent erzielt, was 1,37 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt. Im Bereich "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt die mittlere jährliche Rendite -2,35 Prozent, wobei Redcare Pharmacy aktuell 1,94 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde festgestellt, dass Redcare Pharmacy eine mittlere Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Dividendenpolitik von Redcare Pharmacy wird als "Schlecht" eingestuft, da das Unternehmen niedrigere Dividenden auszahlt als der Branchendurchschnitt.

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 107,33 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 127,7 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +18,98 Prozent und wird als "Gut" bewertet. In Bezug auf den GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt der Stand 127,65 EUR, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.