Shop Apotheke Europe Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Redcare Pharmacy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 107,75 EUR liegt und damit deutlich über dem letzten Schlusskurs von 129,9 EUR (+20,56 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Im Vergleich dazu beträgt der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage 128,35 EUR, was einer ähnlichen Höhe zum letzten Schlusskurs (+1,21 Prozent) entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis und insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Beim Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite der Redcare Pharmacy mit -4,29 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor um mehr als 1 Prozent darunter liegt. In der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche weist die Aktie eine Rendite von 1,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von -2,8 Prozent in den vergangenen 12 Monaten auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Redcare Pharmacy liegt bei 46,11, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 52 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Redcare Pharmacy mit 0 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 3,1 Prozent in der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion führt.