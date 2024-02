Shop Apotheke Europe Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. In Bezug auf die Redcare Pharmacy-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 44, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 50,09 weniger volatil als der RSI7 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Die Analyse der RSIs liefert somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Redcare Pharmacy-Aktie.

Im Branchenvergleich zum Aktienkurs ergibt sich, dass die Rendite von Redcare Pharmacy mit -4,29 Prozent mehr als 2 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt. Die "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche weist eine mittlere Rendite der letzten 12 Monate von -4,17 Prozent auf, wobei Redcare Pharmacy mit 0,12 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Redcare Pharmacy bei 0 %, was einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,11 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Redcare Pharmacy deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen hin. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und es wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens als "Gut". Zudem lassen sich sieben Handelssignale ermitteln, die zu 7 positiven und 0 negativen Signalen führen und somit zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führen. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Redcare Pharmacy bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.