Shop Apotheke Europe Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Redcare Pharmacy liegt der RSI bei 59,93, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 40,11, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende zeigt sich bei Redcare Pharmacy ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -3,08 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" entspricht. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die Anleger-Stimmung bei Redcare Pharmacy ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen ergab, dass überwiegend positive Themen diskutiert wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse ergab 0 negative und 5 positive Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Redcare Pharmacy-Aktie betrachtet. Der Wert für die letzten 200 Handelstage beträgt 103,67 EUR, während der aktuelle Schlusskurs bei 131,6 EUR liegt, was einer positiven Abweichung von +26,94 Prozent entspricht und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer positiven Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem Durchschnitt liegt (+8,29 Prozent Abweichung).

Insgesamt wird die Redcare Pharmacy-Aktie sowohl in der technischen Analyse als auch in der Anleger-Stimmung mit einem "Gut"-Rating versehen.