Shop Apotheke Europe Aktie: Lieber beobachten als handeln

In den letzten zwei Wochen wurde die Redcare Pharmacy von privaten Anlegern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung wird daher als "gut" eingestuft, da hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Zudem wurden 7 positive und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "gut" Empfehlung führt.

Jedoch liegt die Dividendenrendite des Unternehmens bei 0 %, was 3,09 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt des Internet- und Katalogeinzelhandels liegt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Redcare Pharmacy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,29 Prozent erzielt. Im Durchschnitt fielen ähnliche Aktien aus der Branche um -4,61 Prozent, was bedeutet, dass die Redcare Pharmacy um +0,32 Prozent besser abschnitt. Im Sektorenvergleich lag die Rendite bei -4,61 Prozent, und die Redcare Pharmacy übertraf diesen Durchschnitt um 0,32 Prozent. Dies führt zu einer "neutralen" Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine "neutrale" Empfehlung für die Aktie der Redcare Pharmacy, mit Werten von 57,59 für den RSI7 (sieben Tage) und 42,06 für den RSI25 (25 Tage). Dies führt zu einem Gesamtranking "neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.