Shop Apotheke Europe Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Redcare Pharmacy-Aktie hat in Bezug auf die Dividendenrendite eine Bewertung von 0 Prozent, was 3,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs und spiegelt somit die Dividendenpolitik wider.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz wurde festgestellt, dass die Aktivität und die Stimmungsänderung unterdurchschnittlich waren. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Die technische Analyse ergab, dass der letzte Schlusskurs der Redcare Pharmacy-Aktie um +18,04 Prozent vom Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Beim Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Redcare Pharmacy-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Redcare Pharmacy-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik, das Sentiment und Buzz, sowie eine "Gut"-Bewertung für die technische Analyse und eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.