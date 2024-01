Shop Apotheke Europe Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Verbrauchsgütersektor hat die Aktie von Redcare Pharmacy im letzten Jahr eine Rendite von -4,29 Prozent erzielt, was 0,44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen im Bereich Internet- und Katalogeinzelhandel beträgt -3,51 Prozent, jedoch liegt Redcare Pharmacy aktuell 0,77 Prozent darunter. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Redcare Pharmacy-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 59, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Selbst auf 25-Tage-Basis liegt der RSI-Wert bei 40,11, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält die Aktie also nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zur Aktie von Redcare Pharmacy nur schwach war, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Jedoch gab es eine positive Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 3,09 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Tatsache wird die Dividendenpolitik von Redcare Pharmacy als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine eher neutrale bis negative Einschätzung für die Aktie von Redcare Pharmacy basierend auf verschiedenen Faktoren.