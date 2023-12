Shop Apotheke Europe Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Der Aktienkurs von Redcare Pharmacy zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von -4,29 Prozent, was mehr als 1 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche des Internet- und Katalogeinzelhandels beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -5,45 Prozent, wobei Redcare Pharmacy mit 1,17 Prozent darüber liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Redcare Pharmacy derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt, der bei 3,09 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von -3,09 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz zeigt die Aktie von Redcare Pharmacy in den vergangenen Monaten eine geringe Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 48,7, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 26,54, was zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut".