Shop Apotheke Europe Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zu setzen und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Redcare Pharmacy-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 35, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage Basis (29,08), dass Redcare Pharmacy überverkauft ist, wodurch das Wertpapier mit "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Redcare Pharmacy.

Die Anleger-Stimmung bei Redcare Pharmacy in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 8 Gut-Signale und 0 Schlecht-Signale, was zu der Empfehlung "Gut" führt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist und die Stimmungsänderung für Redcare Pharmacy in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren hat. Daher erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte Redcare Pharmacy in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -4,29 Prozent, was eine Outperformance von +1,9 Prozent im Vergleich zur "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche bedeutet. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Redcare Pharmacy 1,56 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.