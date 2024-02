Shop Apotheke Europe Aktie: Augen auf!

Die technische Analyse der Redcare Pharmacy-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 145,8 EUR ein "Gut"-Signal darstellt, da er sich um +29,93 Prozent vom GD200 (112,21 EUR) entfernt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 134,34 EUR ein "Gut"-Signal auf, da der Abstand zum aktuellen Aktienkurs +8,53 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Redcare Pharmacy-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet Redcare Pharmacy im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Internet- & Katalog-Einzelhandels eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,21 Prozentpunkte weniger ist als der Durchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Redcare Pharmacy weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI7 liegt bei 43,83 Punkten, was eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI beträgt 36,33, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Aktie von Redcare Pharmacy zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Redcare Pharmacy bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".