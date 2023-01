Shop Apotheke-Aktie: Das sollten Anleger jetzt tun

Weitere Suchergebnisse zu "Shop Apotheke Europe":

Die Aktie von Shop Apotheke Europe (WKN: A2AR94) gibt weiter kräftig Gas. Heute geht es sogar fast bis auf 68 € hoch, ehe Gewinnmitnahmen einsetzen. Doch bei aktuell 64,92 € hat das Papier seit Jahresbeginn auch schon um knapp +40% zugelegt. Es fragt sich, ob die Luft allmählich dünn wird.

Shop Apotheke Europe ist eine Online-Apothekengruppe mit Hauptsitz in Sevenum, Niederlande. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt etwa 1.800 Mitarbeiter an Standorten in Sevenum, Köln, Berlin, ...





