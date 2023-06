Shop Apotheke-Aktie: Schnell Gewinne mitnehmen?

Weitere Suchergebnisse zu "Shop Apotheke Europe":

Shop Apotheke-Aktionäre waren Ende vergangener Woche mit einem in jüngster Vergangenheit selten gewordenen Ereignis konfrontiert, und zwar einem massiven Kursrückgang. Am Donnerstag und Freitag büßte die Shop Apotheke-Aktie (WKN: A2AR94) in Summe über zehn Prozent ihres Wertes ein. Was steckt hinter dem massiven Kursverlust? Und sollten Anleger jetzt besser ihre Gewinne mitnehmen?