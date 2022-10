Shop Apotheke-Aktie: Q3-Zahlen in der Analyse – wo jetzt Chancen und Risiken liegen!

Liebe Leser, selbst in den größten Krisenzeiten gibt es Waren, auf die niemand verzichten will oder kann. Denn diese Produkte sind für das Leben an sich ausschlaggebend. Neben Lebensmitteln gehören dazu vor allem Medikamente. Das Geschäft mit pharmazeutischen Erzeugnissen gilt deshalb seit etlichen Jahrzehnten als Fels in der Brandung. Und auch in diesen Tagen scheinen die Kassen zu klingeln, wie… Hier weiterlesen