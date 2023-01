Shop Apotheke-Aktie: Die Kursziele steigen wieder! 

Weitere Suchergebnisse zu "Shop Apotheke Europe":

Wenn Banken und Analysehäuser ihre Kursziele zur Oberseite anpassen, dann ist das prinzipiell ein ausgezeichnetes Zeichen. Bei Shop-Apotheke ist es so, dass sich Hauck Aufhäuser Investment Banking erst vor wenigen Tagen meldete und die Einstufung auf “Buy” belassen hat. Analyst Christian Salis sieht eine positive Kehrtwende durch gute Zahlen gegeben. Aus diesem Grund setzt er das Preisziel von 60,00 auf 100 EUR zur Oberseite. Er sieht weiterhin keine Belastungen mehr durch die negative Nachrichtenlage zum elektronischen Rezept.

Deutscher Bank sieht die Shop Apotheke-Aktie als Kauf!

Auch die Deutsche Bank hat die Eckdaten für das jüngste Quartal positiv aufgenommen und die Shop Apotheke-Aktie auf “Buy” belassen. Analyst Jan Koch von Deutsche Bank Research sieht das Kursziel sogar bei 118 EUR. Aktuell handelt die Shop Apotheke-Aktie im Preisbereich von rund 65,00 EUR. Ende letzten Jahres wurde ein Kurstief von 36,50 EUR ausgebildet. Wir erinnern uns, die Shop Apotheke-Aktie stand noch im Februar 2021 bei ganzen 249 EUR. Nach dem scharfen Rücklauf um fast etwa 85% war eine technische Gegenbewegung überfällig. Doch wird sich eine nachhaltige Trendwende einstellen?

Die Trends sind bullisch!

So fällt die Gesamtauswertung der Trendanalyse aus. Alles zusammen sind es 30 Kriterien davon sind 21 als bullisch anzusehen. Das sind immerhin 70.00 %. Deshalb kann der Status hier auf „Bullisch“ gesetzt werden. So gesehen ist es durchaus nützlich, einen Einstieg in die Shop Apotheke-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.