Shop Apotheke-Aktie: Geht da noch mehr?

Mit einer Notierung von 99,5 € kratzt die Shop Apotheke-Aktie (WKN: A2AR94) am Morgen des 7. Juni an der 100-€-Marke. Seitdem der Titel Ende vergangenen Jahres auf ein Dreijahrestief gefallen war, befindet er sich nunmehr in einer beeindrucken Comeback-Rallye. Seit Jahresbeginn ist der Kurs der Shop Apotheke-Aktie um unglaubliche +122% gestiegen. Anleger fragen sich: Geht da noch mehr?