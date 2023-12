Shofu Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Anleger-Stimmung bei Shofu in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die für die Gewinnung eines weiteren Bewertungsfaktors für die Aktie ausgewertet wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Shofu als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für die Shofu-Aktie beträgt 63,57, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 38,78 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Shofu von 2699 JPY als "Gut"-Signal bewertet, da er mit +20,82 Prozent Entfernung vom GD200 (2233,86 JPY) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 2460,24 JPY auf, was einem Abstand von +9,7 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Shofu-Aktie als "Gut" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang zeigt Shofu interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu erkennen ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Shofu.