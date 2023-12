Shoe Zone Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Der Aktienkurs von Shoe Zone hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 16,45 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt nur um 3,92 Prozent gestiegen. Das bedeutet eine Outperformance von +12,52 Prozent im Branchenvergleich für Shoe Zone. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 3,2 Prozent im letzten Jahr, wobei Shoe Zone 13,24 Prozent darüber lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Einschätzung der Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung berücksichtigen. Die Analysten haben Shoe Zone auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen bezüglich Shoe Zone aufgegriffen. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,73 Prozent und liegt damit 1,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Spezialität Einzelhandel, 4,28). Die Shoe Zone-Aktie erhält deshalb eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Fundamental betrachtet ist Shoe Zone im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Spezialität Einzelhandel) aus Sicht der Redaktion unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,61 gehandelt, was einen Abstand von 64 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 32,07 ergibt. Auf fundamentaler Basis erhält Shoe Zone deshalb eine "Gut"-Empfehlung.