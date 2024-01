Shoe Zone Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Shoe Zone von Anlegern positiv bewertet

In den letzten beiden Wochen wurde die Aktie von Shoe Zone von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss nach der Auswertung verschiedener Kommentare und Äußerungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt betrachtet erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit eine "Gut"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shoe Zone-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 231,25 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 237,5 GBP liegt daher auf ähnlichem Niveau (Unterschied +2,7 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (228,1 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,12 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Shoe Zone-Aktie erhält somit insgesamt ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI bei 50 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 40,93), wodurch auch hier eine "Neutral"-Einstufung erfolgt. Insgesamt erhält Shoe Zone somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell bei 11,61 liegt und somit 55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Spezialität Einzelhandel) von 25 liegt. Aus heutiger Sicht ist die Aktie also unterbewertet, weshalb Shoe Zone auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.