Shoe Zone Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Relative Strength Index (RSI) der Shoe Zone-Aktie liegt bei 66,23 und zeigt somit eine neutrale Situation an. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird auch in diesem Bereich die Bewertung als "neutral" vergeben, da keine auffälligen Tendenzen in den sozialen Medien zu erkennen sind.

Bei der fundamentalen Analyse fällt auf, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Shoe Zone-Aktie mit einem Wert von 9,44 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick als günstig erscheint und somit ein "gut" auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Die technische Analyse der Shoe Zone-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 234,66 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 225 GBP um -4,12 Prozent davon abweicht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage von 244,12 GBP und des letzten Schlusskurses von 225 GBP, ergibt sich eine negative Abweichung von -7,83 Prozent und somit eine schlechte Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis.

Zusammenfassend erhält die Shoe Zone-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "neutral"-Rating.