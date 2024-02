Shoe Zone Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. In Bezug auf die Shoe Zone-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen aktuellen Wert von 77, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 43,9, was darauf hindeutet, dass Shoe Zone weder überkauft noch -verkauft ist, und daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Shoe Zone somit ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten Wochen konnte bei Shoe Zone keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird das Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Shoe Zone somit für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shoe Zone beträgt aktuell 11,61 und liegt damit 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Spezialität Einzelhandel) von 21. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Shoe Zone auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Shoe Zone eine Dividendenrendite in Höhe von 2,73 % auf, was 1,81 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Branche Spezialität Einzelhandel liegt. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Schlecht".