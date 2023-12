Shoe Zone Aktie: Anleger aufgepasst!

Sentiment und Buzz sind wichtige Indikatoren für die Stimmung rund um Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei einer Untersuchung der Aktie von Shoe Zone zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Shoe Zone blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt erhält die Aktie von Shoe Zone bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) bietet eine Möglichkeit, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Shoe Zone zeigt eine Ausprägung von 100, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 53,85, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Schlecht".

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Shoe Zone-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat die Aktie von Shoe Zone im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,45 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor liegt Shoe Zone damit 11,16 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.