Shoe Carnival Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die technische Analyse von Shoe Carnival zeigt, dass der aktuelle Kurs von 27,45 USD um +6,77 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was eine kurzfristige Einschätzung von "Gut" ergibt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +14 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einstufung der Aktie aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie in diesem Bereich führt. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine wesentlichen Veränderungen, was zu einem neutralen Rating auf dieser Stufe führt.

Die Dividendenrendite von Shoe Carnival liegt bei 1,75 Prozent, was 1,63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt. Dies führt zu einer Bewertung als unrentables Investment.

Im Vergleich zur Branche "Spezialität Einzelhandel" erzielte Shoe Carnival in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,39 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -3,77 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +17,16 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Shoe Carnival um 2,83 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.