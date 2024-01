Shoe Carnival Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens zu bewerten. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Spezialität Einzelhandel" Branche hat Shoe Carnival derzeit ein KGV von 10, was auf eine Unterbewertung hinweist. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Shoe Carnival in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab überwiegend positive Diskussionen und keine negativen. Die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch neutral, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Mit einer Dividendenrendite von 1,95 Prozent liegt Shoe Carnival 1,41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der "Spezialität Einzelhandel" Branche. Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Shoe Carnival im letzten Jahr eine Rendite von 20,66 Prozent erzielt, was 9,64 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich ist die Aktie um 24,05 Prozent über der durchschnittlichen jährlichen Rendite der Branche "Spezialität Einzelhandel" performt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.