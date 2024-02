Shoe Carnival Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die Aktie der Shoe Carnival wurde von Analysten im letzten Jahr insgesamt mit folgenden Bewertungen versehen: 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Aktuelle Reports zeigen, dass die Analysten weiterhin zu einer ähnlichen Einschätzung gelangen, wobei das Rating für das Shoe Carnival-Wertpapier im letzten Monat "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht) bleibt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 33 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 4 Prozent darstellt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Analyse der Analysten eine Bewertung der Aktie als "Gut".

Die Sentiment-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung bezüglich Shoe Carnival in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Shoe Carnival gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt fällt daher die Bewertung der Aktie auf dieser Ebene als "Neutral" aus.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit acht Tagen, an denen die Diskussion von positiven Themen geprägt war und nur zwei Tagen, an denen negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Shoe Carnival gesprochen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 10,2 und liegt somit 71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 35 für die Branche Spezialität Einzelhandel. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.